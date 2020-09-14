Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 сентября 2020 года увеличилось на 82 человека Фото: pixabay.com

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За последние сутки в регионе зарегистрировано 82 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 665. По месту инфицирования: установленные контакты - 75, уточняется - 7.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 13, с симптомами ОРВИ - 59, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут, Ханты-Мансийск - 16, Октябрьский район, Нижневартовск - 11.

Далее идут: Урай - 6, Нягань - 5, Советский район - 4.

Замыкают список: Нефтеюганский, Сургутский - 3, Радужный, Ханты-Мансийский район -2, Мегион, Кондинский район, Белоярский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 81 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 839.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 509 человека с COVID-19, с начала периода - 1 068 320. Выздоровевших - 2 475, за весь период - 878 700. Умерших - 57, с начала периода - 18 635.