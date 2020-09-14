В Нефтеюганске открыли «Школьный сквер»

фото: Администрация г. Нефтеюганска

Церемония открытия «Школьного сквера» состоялась 11 сентября. Место отдыха поделили на функциональные зоны. Здесь есть детская тематическая площадка, которая оснащена красочными малыми архитектурными формами. Маленькие горожане могут ознакомиться с правилами дорожного движения. Для детей постарше имеются качели и уличные тренажеры, а для взрослых – скамейки с навесами. У ворот в школу установлен бронзовый Буратино, на входе в сквер стоит ротонда, которая посвящена истории развития русской письменности.

Это ещё не всё. В дальнейшем власти планируют озеленить территорию, посадить здесь деревья.

Отметим, что территория у школы благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроя России по программе софинансирования из средств федерального, окружного и городского бюджетов.

Города Югры с каждым годом совершенствуются. Так, недавно в Нижневартовске появилась первая модельная библиотека. В Урае открыли хоккейный корт «Урай Арена».