В Нижневартовском районе загорелся многоквартирный дом

фото: МЧС России ГУ по ХМАО-Югре

В двухэтажном районе в поселке городского типа Новоаганск 10 сентября случилось возгорание в жилом двухэтажном доме.

Пожар начался во втором подъезде в одной из квартир. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС ранним утром, в начале шестого. Сами жильцы дома в это время ещё спали.

Громкий звук пожарного извещателя разбудил людей. Огнеборцы на место происшествия прибыли через 6 минут после вызова. Кровля дома была уже полностью в огне. Многие жильцы эвакуировались сами. А тех, кто не проснулся, пожарные будили и выводили из горящего дома.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России ГУ по ХМАО, к счастью, никто из людей не пострадал. Благополучно эвакуировались 24 человека, из которых 7 детей.

– Благодаря срабатыванию небольшого прибора, установленного в месте общего пользования, удалось локализовать пожар, а главное - избежать человеческих жертв.

После проведения неотложных следственных мероприятий появились и первые выводы. Предположительно, к пожару могли привести действия одно из жильцов, который поджег свои вещи в квартире и покинул дом, – добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.