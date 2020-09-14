Жители Кондинского района смогут задать интересующие вопросы судебному приставу

фото: пресс-служба УФССП по ХМАО-Югре

Заместитель руководителя Управления ФССП России по ХМАО – Югре Марк Криницын проведет личный прием граждан с жителями Кондинского района. Заместитель руководителя ответит на вопросы, которые касаются работы Службы судебных приставов, а также даст исчерпывающие разъяснения законодательства.

Личный прием граждан будет проведен в режиме видеосвязи. Марк Сергеевич с помощью видеоконференцсвязи пообщается с заявителями по интересующим их вопросам.

Граждане, которые хотят принять участие в данном мероприятии, им необходимо прийти в отделение судебных приставов по Кондинскому району по адресу: п.г.т. Междуреченский, ул. Попова, д.34.

В целях предупреждения распространения вирусной инфекции проведение приема граждан будет проходить с соблюдением всех мер индивидуальной защиты: при себе необходимо иметь маску и перчатки.

Прием граждан будет проведен с 14:30 до 16:30 часов по местному времени.

Предварительная запись на прием производится по телефонам отдела по работе с обращениями граждан Управления: 8(3467)35-20-14.