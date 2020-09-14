Деятельность сенатора Югры продолжит Эдуард Исаков

фото: Правительство ХМАО-Югры

Глава региона подписала 13 сентября постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Эдуарда Исакова.

Перед этим Наталья Комарова провела рабочую встречу с сенатором.

– В соответствии со статьей 95 Конституции Российской Федерации и статьей 34 Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделяю Вас полномочиями сенатора от правительства автономного округа Федерального Собрания Российской Федерации. От Вас прозвучали предложения, которые нуждаются в сопровождении на федеральном уровне. Мы рассчитываем на Ваши возможности и авторитет, которые Вы уже заслужили в высоких государственных федеральных органах власти. Убеждена, в интересах югорчан Вы будете отстаивать предложения жителей, начиная от вопросов по сносу аварийного жилья и заканчивая созданием крупнейших инфраструктурных объектов в Югре, – обратилась к сенатору Наталья Комарова.

В свою очередь, Эдуард Исаков поблагодарил губернатора автономного округа за доверие.

– Это для меня большая честь. Готов и дальше служить на благо жителей Югры, - сказал он.

С 2015 года Эдуард Исаков занимает пост члена Совета Федерации от ХМАО – Югры. До этого был директором бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта», депутатом Думы автономного округа пятого созыва, президент Олимпийского совета Югры.