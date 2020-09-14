В Нижневартовске любой желающий может поставить прививку от гриппа

фото: Администрация г. Нижневартовска

На заседании Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии отметили, что вакцинация является одним из эффективных способов уменьшить риск заражения гриппом и ОРВИ.

Так, в Нижневартовске уже начали прививать от гриппа. Городские поликлиники получили 55700 доз вакцины для взрослых и 12000 для детей.

Врачи рекомендуют в первую очередь привиться тем, у кого хронические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, а также работникам, взаимодействующим с большим количеством людей: специалисты медицины, образования и сферы обслуживания.

Чтобы избежать больших очередей, пациенты могут позвонить на «горячую линию» и записаться на удобное время. Помимо этого, будут работать и мобильные бригады.

Получить дополнительную информацию и записаться на вакцинацию можно по телефону «горячей линии» 29-14-12.

Также специалисты Роспотребнадзора напоминают, если поставить прививку невозможно по каким-то причинам, то важно не забывать о мерах профилактики гриппа и ОРВИ:

- пользоваться маской в местах скопления людей;

- регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;

- регулярно проветривать помещение и увлажнять в нем воздух;

- регулярно делать влажную уборку в помещении;

- добавлять в рацион продукты, содержащие витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), а также лук и чеснок;

- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет;

- в случае появления заболевших в семье или рабочем коллективе, начинать прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

- вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и заниматься физкультурой.