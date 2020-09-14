Погода в Югре на 14 сентября: облачно с прояснениями
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Синоптики 14 сентября обещают в Югре местами небольшой, по северо-западным районам умеренный дождь. Ветер южный умеренный. Температура ночью +2,+7, по востоку +8,+13, днем +13,+18.
Ханты-Мансийск: переменная облачность и без осадков. Днём +15, ночью +7. Ветер 5 м/с.
Сургут: облачно. Днём +15, ночью +7. Ветер 2 м/с.
Нижневартовск: малооблачно. Днём + 16, ночью +9. Ветер 2 м/с.
Нефтеюганск: небольшая облачность. Днём +15, ночью +6. Ветер 2 м/с.
Когалым: небольшая облачность. Днём +15, ночью +7. Ветер 3 м/с.