Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 сентября 2020 года увеличилось на 78 человек Фото: pixabay.com

В воскресенье коронавирус выявили у 78 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 583. По месту инфицирования: установленные контакты - 70, уточняется - 8.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 7, с симптомами ОРВИ - 65, в бессимптомной форме заболевания - 6.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 19;Ханты-Мансийск - 14; Октябрьский район - 9, Урай - 7, Нижневартовск - 7.

Далее идут: Ханты-Мансийский район-6, Нягань - 5.

Из хороших новостей: за сутки 79 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 758.