Погода в Югре на 13 сентября: облачно, без существенных осадков Фото: pixabay.com

13 сентября синоптики обещают переменную облачность. Местами небольшой, по западным районам умеренный дождь. Ветер южный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с. Температура ночью +8,+13 ºС, по северо-западным районам до +3 ºС, днем +14,+19 ºС, по восточным районам до +24 ºС.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10 ºС, днем +16,+18 ºС.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +17, ночью +9. Ветер 4-6 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность. Днём + 19, ночью +9. Ветер 4-6 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +18, ночью +9. Ветер 4-7 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +18, ночью +9. Ветер 4-6 м/с.