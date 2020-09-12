Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 сентября 2020 года увеличилось на 75 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 12 сентября 2020 года. За последние сутки в регионе зарегистрировано 75 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 505.

По информации Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрировано 75 новых случаев коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях: Сургут – 20, Ханты-Мансийск – 13, Октябрьский район – 9, Урай –8, Нягань – 6, Ханты-Мансийский район – 3, Кондинский район – 3, Мегион – 2, Нижневартовск – 2, Сургутский район – 2, Радужный – 1, Нефтеюганск – 1, Когалым – 1, Покачи – 1, Югорск – 1, Нефтеюганский район – 1, Советский район – 1.

По месту инфицирования: контактные установлены – 72, контакт уточняется – 3. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 14, с симптомами ОРВИ – 49, в бессимптомной форме заболевания – 12.