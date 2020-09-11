В Нижневартовском районе ночью мужчина пробрался на территорию нефтегазовой компании

фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть с заявлением о хищении кабеля в районе 141 километра автодороги «Нижневартовск – Сургут» от охранника одной нефтегазовых компаний.

Так, подозреваемый 1983 года рождения приехал на «Ниве Шевроле» на территорию одной нефтепроводной компании. Пробравшись туда, он решил прихватить кабель. Успел срезать более 50 метров. Но в один момент злоумышленника заметили и задержали сотрудники ЧОП. Нарушитель попытался сбежать. Начал оказывать всяческое сопротивление. Сначала подозреваемый выстрелил из ружья в сторону охранников, затем угрожал ножом.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбудили два уголовных дела: «Покушение на совершение кражи» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкции статей предусматривают максимальное наказание – лишение свободы сроком до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.