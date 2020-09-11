В Югорске местный житель выращивал «запрещенное» растение Фото: pixabay.com

В городской суд полицейские передали уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

В ходе расследования, правоохранительные органы обнаружили в комнате 41-ленего местного жителя 22 наркотических растений, а также порядка 50 граммов «марихуаны» и более 83 граммов частей растения каннабис. На экспертизе подтвердилось, что эти растения наркотические.

Фигурант рассказал полицейским, что семена конопли он купил в интернете. После чего он их посеял в горшочки и начала выращивать. Оборудовал для этого у себя дома специальную комнату. Растения он выращивал исключительно для себя.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела: незаконное приобретение и незаконное культивирование растений.

Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Как добавили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на период производства дознания мужчине была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.