Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 сентября 2020 года увеличилось на 80 человек Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 8 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 430. По месту инфицирования: установленные контакты - 75, уточняется - 5.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 17, с симптомами ОРВИ - 59, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 17;Ханты-Мансийск - 12; Урай - 10, Нижневартовск - 8.

Далее идут: Нефтеюганск-7,Октябрьский район - 4, Мегион, Радужный - 3.

Замыкают список: Сургутский, Советский район - 2, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский район, Лангепас, Покачи, Белоярский район – 1. .

Из хороших новостей: за сутки 111 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 587.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 504 человека с COVID-19, с начала периода - 1 051 874. Выздоровевших - 5 734, за весь период - 868 107. Умерших - 102, с начала периода - 18 365.