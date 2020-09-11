В Советском районе безработный жених обворовал родителей своей невестки

фото: УМВД по ХМАО-Югре

Правоохранительные органы в отношении 31-летнего жителя Советского возбудили уголовное дело. Его подозревают в краже денег и золотых украшений.

В августе 2020 года подозреваемы присматривал за квартирой родителей своей невестке. Иногда мужчина оставался переночевать и знал, где и что находится у хозяев квартиры. Он нигде не работал, поэтому решил незаконным путем обогатиться. Пока родителей невестки не было, он украл из шкатулки деньги.

Таким образом, он погасил долг перед своей девушкой, на остальные деньги он сделал ставку, но проиграл. Злоумышленник хотел отыграться и вернуть деньги. Он взял из квартиры золотые украшения и отнес и в ломбард. Но удача опять была не на его стороне. Отыграться он так и не получилось. За украденные украшения он получил 90 000 рублей. А из шкатулки украл 15 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленник может оказаться за решеткой сроком до шести лет.