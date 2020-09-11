Жители Урая могут поставить прививку против гриппа не только в больнице

фото: департамент здравоохранения по ХМАО-Югре

С наступлением осени врачи Урайской городской больницы рекомендуют не рисковать здоровьем, обезопасить себя и своих близких. Поэтому необходимо привить себя как можно скорее.

– Вакцина отечественного производства, трехвалентная. Она создана с учетом существующих штаммов сезонного гриппа, циркулирующего в этом году. Самое подходящее время для вакцинации – сентябрь и начало октября, – отмечает старшая медицинская сестра отделения медицинской профилактики Светлана Рондова.

В первую очередь ставить прививки необходимо тем, кто в группе риска: дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

В субботу, 12 сентября 2020, сотрудники больницы проведут акцию «Вакцинация» для взрослого населения. Привиться от гриппа можно будет в трех местах:

поликлиника, каб. №117 с 08:00 до 14:00, вход со стороны ул. Ленина (адрес: ул. Ленина, 89);

поликлиника профосмотров, каб. №10 с 08:00 до 14:00 (адрес: ул. Ленина, 80).

Также на площади Первооткрывателей, в этот же день с 12:00 до 16:00 будет работать мобильный пункт вакцинации против гриппа. Квалифицированные медработники определят наличие или отсутствие медицинских противопоказаний для проведения вакцинации и проведут термометрию. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.