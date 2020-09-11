Житель Сургута поставлял в магазины поддельный алкоголь Фото: pixabay.com

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего местного жителя города.

Он обвиняется сразу же по нескольким статьям: хранение и продажа немаркированного алкоголя, совершенное совместно с группой других лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также использование чужого товарного знака.

Следствие установило, что житель Сургута решил незаконным способом обогатиться. Вступил в сговор с группой людей. В настоящее время, следователи не установили личности этой группировки. Так, с ноября 2019 года по май 2020 года приобретал поддельную алкогольную продукцию. После чего поставлял ее в магазины города. Также, использование им чужих товарных знаков причинило их правообладателям ущерб на общую сумму свыше 8 миллионов рублей.

Прокурор города Сургута обвинительное заключение передал суд.

За совершение указанных преступлений злоумышленник грозит тюрьма. Он может лишиться свободы сроком на шесть лет.