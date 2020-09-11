В Югре одновременно столкнулись три иномарки: есть пострадавшие

фото: УМВД по ХМАО-Югре

В результате ДТП, где столкнулись сразу же три автомобиля: «Нисан», Тойота» и «Ауди», пострадала 33-летняя жительница Нижневартовска. По предварительным данным, водитель «Нисана» не выдержал дистанцию и допустил столкновение с двумя автомобилями.

Также 10 сентября на территории округа произошло ещё три автоаварии, где три человека получили различные травмы.

В региональной Госавтоинспекции добавили, что 6 водителей задержали за управления транспорта в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, одного человека – за повторное управления автомобиля в пьяном состоянии, 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на встречку, 26 – перевозили детей без кресла. Сотрудники ГИБДД призывают заботиться о юных пассажирах и не игнорировать правила перевозки детей.

Напомним, что 9 сентября в Сургуте молодой водитель не рассчитал дистанцию на дороге. В результате произошло столкновение трех автомобиле: «Лада», «Ауди», «Исудзу». Два человека получили различные травмы.