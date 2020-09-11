В Югре женщина украла из квартиры золотые украшения Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в регионе было совершено 69 преступлений: кражи, мошенничества, незаконное хранение наркотиков.

Так, в Мегионе мужчина 1983 года рождения вынес из квартиры дома 20 000 рублей. До этого уже злоумышленник был неоднократно судимый. Полицейские возбудили уголовное дело.

А в Сургуте подозреваемая 1987 года рождения вынесла золотые украшения из квартиры, которая находится по улице Дзержинского. Сумма ущерба составила 66 000 рулей. Женщину задержали и возбудили уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

В Пыть-Яхе водитель 1979 года рождения сел пьяным за руль. Сотрудники ГИБДД задержали и возбудили уголовное дело. Мужчину уже лишали водительских прав. Сейчас фигуранту запрещено покидать территорию города.

Полицейские в Октябрьском районе задержали подозреваемого 1974 года рождения, который украл более 11 тысяч рублей из магазина, расположенного по улице Центральная поселка Приобье. Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.