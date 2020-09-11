Юные жители Сургута могут поставить прививку от гриппа Фото: Дарья Корсун

В городе планируют привить от гриппа не менее 60 % населения. Взрослые жители начали ставить уже прививки. Детскую вакцину в Сургуте ожидают на этой неделе.

– В этом году охват населения, который подлежит вакцинации в целях предотвращения эпидемии гриппа, увеличен с 45 до 60 процентов. Такую задачу перед нами ставит главный врач РФ. Нам предстоит масштабная работа. Поэтому в нынешнем году впервые в Сургуте заработали мобильные пункты вакцинации, – рассказывает главный специалист службы по охране здоровья администрации города Ирина Винокурова.

Городская поликлиника №2 организовала выездную мобильную бригаду. Она организована для тех, кто из-за работы не успевает прийти в больницу. Мобильные бригады, состоящие из медсестры и врача, дежурят у крупных торговых центров по определенном графику: ТЦ «СОЮЗ» (понедельник, четверг , 11:00 – 17:00), ТЦ «Богатырь» (вторник 11:00 -17:00. Выезды к ТЦ «Весна», гипермаркету «Лента», ТЦ «Росич» планируют в среду и пятницу. Для прохождения процедуры в мобильном комплексе нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Прививают в Сургуте двумя видами вакцины: «Флюм-М» и «Совигрипп» отечественного производства.