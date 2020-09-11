В Югре отметили лучших нефтяников

фото: Правительство ХМАО-Югры

Губернатор региона Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Урай вручила награды сотрудникам предприятия в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.

За личные заслуги в эффективном освоении и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры» присвоено мастеру по добыче нефти, газа и конденсата цеха добычи нефти и газа №6 Андрею Калиновскому, оператору технологических установок 4 разряда компрессорной станции Мортымья-Тетеревского месторождения Любови Кондратович, лаборанту химического анализа 5 разряда товарной лаборатории Ларисе Лазаревой, ведущему инженеру производственного отдела обустройства месторождений и ремонта Виктору Поликарпову, оператору по добыче нефти и газа 6 разряда цеха добычи нефти и газа №4 Станиславу Салынову.

Во время церемонии глава Урая Тимур Закирзянов вручил президенту компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову знак, подтверждающий звание «Почетный гражданин города».