Погода в Югре на 11 сентября: облачно с прояснениями

Но местами небольшие осадки в виде дождя
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11 сентября синоптики обещают местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура ночью +9,+14 , при прояснениях +3,+8 , днем +19,+24 , местами до +14.
Ханты-Мансийск: облачно с прояснениями. Днём +21, ночью +10. Ветер 4 м/с.
Сургут: Облачно с прояснениями, ясно. Днём +17, ночью +10. Ветер 3-4 м/с.
Нижневартовск: небольшой дождь. Днём + 14, ночью +6. Ветер 3-8 м/с.
Нефтеюганск: пасмурно. Днём +13, ночью +3. Ветер 2-4 м/с.
Когалым: солнечно. Днём +13, ночью +8. Ветер 2-5 м/с.