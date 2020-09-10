Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 сентября 2020 года увеличилось на 80 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 сентября 2020 года Фото: pixabay.com

Коронавирус в Югре на 11 сентября. Фото: Оперштаб Югры

За последние сутки в регионе зарегистрировано 8 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 350. По месту инфицирования: установленные контакты - 75, уточняется - 5.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 25, с симптомами ОРВИ - 48, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 20, Сургут - 19; Ханты-Мансийск - 19.

Далее идут: Нягань, Радужный - 4,Когалым, Октябрьский и Советский районы - 3.

Замыкают список: Сургутский район - 2; Мегион, Нефтеюганск, Белоярский, Кондинский, Ханты-Мансийский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 108 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 476.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 363 человека с COVID-19, с начала периода - 1 046 370. Выздоровевших - 5 915, за весь период - 862 373. Умерших - 128, с начала периода - 18 263.