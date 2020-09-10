В Когалыме молодой человек игнорировал повестки в армию Фото: pixabay.com

После прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту уклонения от призыва на военную службу.

Было установлено, что молодой человек получил повестку в военкомат для прохождения медицинской комиссии и отправки в армии. Но, нее имея законных оснований для освобождения от прохождения военной службы и отсрочки от призыва на военную службу, решил проигнорировать повестку. И не пришел в назначенный день. После чего ему пришло повторное извещение. Но и его парень тоже не принял во внимание.

Прокуратура материалы по проверки передала следственному комитету для решения об уголовной ответственности.

После чего, в отношении 22-летнего жителя Когалыма возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Расследование уголовного контролирует прокуратура.