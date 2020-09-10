В Нефтеюганске пьяный молодой человек угнал инвалидную коляску

фото: УМВД по ХМАО-ЮГРЕ

Как мы сообщали ранее, в дежурную часть поступило заявление о краже инвалидной коляски «Старт» стоимостью 20 тысяч рублей. Злоумышленник украл ее в одном из подъездов многоквартирного дома.

Правоохранительные органы задержали местного жителя Нефтеюганска 1999 года рождения. Мужчина уже был судимый ранее за подобные преступления. В ходе следствия злоумышленник пояснил, что совершил кражу, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Украденное имущество он использовал для того, чтобы добраться домой. Но когда он очнулся и увидел перед глазами коляску, то решил ее продать. Но не успел довести свой умысел до конца. Его задержали полицейские.

В отношении нефтеюганска возбудили уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленник может отправиться в тюрьму сроком до пяти лет.

Как рассказали, в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, за минувшие сутки выявлено 10054 правонарушения. Наложены 62 штрафные санкции. За административные правонарушения арестованы 33 человека.