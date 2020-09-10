В Югре открыли хоккейный корт «Урай Арена» Фото: pixabay.com

В открытии спортивного объекта приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова и президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. На церемонии гости вручили памятные подарки – хоккейную форму с эмблемой хоккейной команды Урая «Шершни».

Отметим, что само строительство современного спортивного комплекса «Урай Арена» с хоккейным кортом началось в 2018 году. Общая площадь объекта – 2 тысячи квадратных метров. Его построили с учетом всех международных стандартов. Балкон и трибуна поместят около ста зрителей.

Арена имеет круглогодичную ледовую площадку и тренажерный зал. Также будут тренировки по хоккею, фигурное и массовое катание. Помимо этого, создадут ночную хоккейную лигу Урая.

Введение в эксплуатацию «Урай Арены» в рамках нацпроекта «Димография» половина населения города обеспечена спортивными объектами. Большая часть урайцев систематически занимаются спортом.

Помимо этого, в ходе рабочего визита в Урай Наталья Комарова также посетила спортивный сквер, расположенный рядом. На его территории находятся арт-объекты, в том числе композиция «Пламя».