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За один день жители Югры лишились почти трех миллионов рублей

Доверчивые граждане продолжают сообщать банковские реквизиты
Дарья Корсун
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За один день жители Югры лишились почти трех миллионов рублей

За один день жители Югры лишились почти трех миллионов рублей

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в регионе было совершено 24 попытки краж с банковских карт и мошенничества. На этот раз жители лишились более двух миллионов 700 тысяч рублей. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске. В основном аферисты звонят под предлогом покупки или продажи товара, а также часто выдают себя за лжесотрудников банка и предлагают некие бонусы.

Так, 59-летнему жителю Лангепаса позвонил неизвестный и представился сотрудником Сбербанка, под предлогом проверки начисления перерасчета пенсии. Доверчивый мужчина сообщил аферисту реквизиты банковской карты. Мошенник списал около 8 000 рублей.

Житель Нягани на сайте объявлений Авито.ру присмотрел для себя подходящую вакансию – водителя в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы. Через интернет он списался с якобы работодателем. В ходе беседы перевел на несколько абонентских номеров за трудоустройство на работу более 10 тысяч рублей. Позже он осознал, что стал очередной жертвой мошенников.

Жительнице Нижневартовска неизвестные позвонили и пообещали начислить бонусы.

Доверчивая 72-летняя югорчанка поверила звонившим и сообщила реквизиты своей банковской карты. У нее списали 60 000 рублей.

Криминал