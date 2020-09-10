В Сургуте «Лада» столкнулась с иномаркой: есть пострадавшие

фото: УМВД по ХМАО-Югре

Отметим, что за минувший день в регионе произошло два ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

В Сургуте в первой половине дня произошла авария на улице Аэрофлотская. За рулем «Лады» находился 27-летний водитель, который не справился с управлением. В результате чего, столкнулся с автомобилем «Тойота». Од удара иномарка стукнула впередистоящий автомобиль «Исудзу». Пострадали водитель и 31-летний пассажир автомобиля «Лада».

Также в Госавтоинспекции сообщили, что задержали 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 26 – за нарушение требований к перевозке детей.

Недавно также в Сургуте произошло ДТП, в котором травмы получила маленькая девочка. Ребенок перевозился без детского удерживающегося устройства. Она была на руках у матери. Сотрудники ГИБДД призывают внимательнее относится к юным пассажирам.