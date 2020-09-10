В Югре злоумышленники продолжают воровать из квартир телефоны и инструменты Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в регионе было совершено 53 преступления. Так, в Сургуте мужчина 1980 года рождения прихватил из квартиры на улице Ленина болгарку. Стоимость украденного составила 3 000 рублей. Возбудили уголовное дело. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

В Мегионе молодая девушка 1993 года рождения украла телефон. Злоумышленница пробралась в квартиру по улице Заречная. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело. Нарушительнице нельзя покидать город. Добавим, что ранее девушка уже имела проблемы с законом и была судима. В Радужном возбудили уголовное дело в отношении гражданина 2000 года рождения. Ранее он уже был судим. В этот раз полицейские изъяли у него наркотики. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1999 года рождения. Он украл коляску для инвалидов с ручным приводом «Старт» стоимостью 20 тысяч рублей. Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Добавим, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.