Филиал Государственного Русского музея появился в Когалыме

фото: пресс-служба Правительства ХМАО-Югры

На открытие филиала музея прибыли министр науки и высшего образования Валерий Фальков, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, губернатор Югры Наталья Комарова.

Центр в Когалыме стал пятым в России и первым в УрФО. В его состав также входит информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» и ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями.

Сейчас в музее представлена выставка «Коллекция В.А. Кокорева», состоящая из 48 работ. В составе коллекции – работы Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Василия Тропинина и других.

Также в самом здании имеется мультимедийный кинотеатр со зрительным залом на 40 мест.

Стоит отметить, что 2020 год для культурного учреждения особо значимый – 25 апреля Русский музей отметил 125-летие со дня подписания императором Николаем II специального указа о создании Русского музея императора Александра III. И представленная в Когалыме коллекция Василия Кокорева была приобретена именно для Александра III.

Также в ходе рабочего визита в Когалым Валерий Фальков, Сергей Обрывалин, Наталья Комарова также посетили строящуюся гостиницу «Ибис Стайл Когалым». Сегодня здесь завершены монолитные работы по коробке здания 1-6 этажей, выполнена кладка наружных и внутренних стен. Ведется ремонт.