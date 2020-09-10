В Югорске местная жительница прихватила из магазина парфюм Фото: pixabay.com

В дежурную часть поступило заявление о краже из магазина парфюмерии. Неизвестная украла несколько флаконов духов. Сумма ущерба составила более 4 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой и задержали её. Ей оказалась жительница поселка Пионерский 1974 года рождения.

Подозреваемая в ходе следствия рассказал, что в магазине она присмотрела туалетную воду. Убедившись, что на нее никто не обращает внимания, выбрала себе несколько флаконов парфюма и положила их в свою сумочку. Духами женщина планировала пользоваться сама.

Злоумышленница свою вину признала. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое может настигнуть подозреваемую, это лишения свободы на два года.

Недавно, в Сургуте уже ранее судимый молодой человек украл электронные прибор для курения сигарет. Там сумма ущерба составила более 6 000 рублей.

А жительница Нягани тоже отоварилась в магазине за чужой счет. Правда, из продуктового она ничего не украла. На остановке женщина нашла банковскую карту. Сначала она закупила продукты, а потом – косметику. Злоумышленницу задержали по горячим следам. Полицейские возбудили уголовное дело.