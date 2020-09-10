Председатель Ханты-Мансийской общественной организации присвоил себе почти 100 миллионов рублей

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации. Его подозревают в мошенничестве.

Следствие установило, что с марта 2011 года по декабрь 2016 года подозреваемый присвоил себе деньги, которые должен был выплатить инвалидам. Компании ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО «РН-Юганскнефтегаз». Оказывали финансовую поддержку людям с ограничеными возможностями. Злоумышленник руководителям этих компаний предоставлял несоответствующие действительности сведения о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями и фиктивные финансовые отчеты. Таким образом, подозреваемый присвоил себе более 30 миллионов рублей.

– Как сообщалось ранее, аналогичным образом подозреваемый в период с января 2017 по апрель 2020 года совершил хищение денежных средств ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» в сумме свыше 45 миллионов рублей, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В настоящее время подозреваемого устранили от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается.