В Югре сотрудники МЧС для юных жителей провели урок безопасности

фото: МЧС по ХМАО-Югре

Для первоклассников спасатели организовали познавательное мероприятие «Я б в пожарные пошёл».

Так, инспектор 71 пожарно-спасательной части Елена Плесовских рассказала детям об основных правилах пожарной безопасности, об опасности игр со спичками и открытым огнем. После чего юные югорчане выполняли задания в игровой форме.

Далее гости направились в бокс, где находится пожарная техника, и там продолжили знакомство с профессией пожарного. Ребята смогли рассмотреть автомобиль изнутри и узнать назначение пожарно-спасательных инструментов и самое главное –посидеть в кабине пожарного автомобиля.

В завершении первоклашки получили от огнеборцев в подарок красочную книжку «Пожарные и спасатели» и сладкие угощения.

А для учащихся младших классов средней школы № 12 представители экстренных служб города провели масштабный открытый урок. Пожарные совместно со спасателями поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югория» и сотрудниками ГИБДД ещё раз напомнили детям о правилах безопасного поведения дома, в школе, на дорогах и в транспорте, а также научили детей правильно реагировать на возникновение ЧС.

Школьники познакомились со всей техникой.

Алексей Лысенко, командир отделения 71 пожарно-спасательной части познакомил ребят с пожарным автомобилем АЦ-40.

– Воспитание у детей безопасного поведения в повседневной жизни – одна из важных составляющих нашей работы. С раннего возраста необходимо прививать ребятам навыки осторожного обращения с огнем, объяснять причины пожара и правила поведения при его возникновении, – подчеркнул Алексей Лысенко.