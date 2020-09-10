Следователи Югры разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

У Главного СУ СК Российской Федерации (с дислокацией в городе Екатеринбург) находится уголовное дело. Оно было возбуждено 29.09.2013 года следственным отделом по городу Сургут по фактам убийства и причинения тяжкого вреда здоровью двум местным жителям.

Следователи установили, что преступления были совершены ночью в районе дома 22 по улице Бажова г. Сургута.

В настоящее время эти тяжкие преступления остаются нераскрытыми. Тем не менее, сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого.

Правоохранительные органы просят помочь в установлении личности подозреваемого.

Он обладает следующими характеристиками:

- мужчина в возрасте от 20 до 28 лет;

- рост около 180-185 см;

- европейского типа;

- среднего телосложения;

- волосы светлые, аккуратная модельная стрижка;

- глаза светлые;

- голос высокий.

Был одет: черное пальто до колен, темный шелковый шарф, темные брюки, ботинки.

Исходя из указанных примет органами следствия со слов очевидцев составлен фоторобот подозреваемого.

Кроме того, в результате исследования вещественных доказательств получен генетической профиль предполагаемого подозреваемого.

В связи с тем, что в настоящее время подозреваемый не установлен, следственные органы СК России обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенных преступлений и (или) о подозреваемом, сообщить всю имеющуюся информацию в следственные органы Следственного комитета по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 297-72-72 или 8-922-130-42-64 (следователь по особо важным делам отделения по расследованию бандитизма, организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Соловьев Николай Николаевич). Конфиденциальность гарантируется.