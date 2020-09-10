Прокуратура Когалыма заинтересовалась сайтами, где размещена запрещенная информация Фото: pixabay.com

Городская прокуратура в ходе проверки увидела 5-интернет-ресурсов, содержание которых запрещено к распространению на территории России. На этих сайтах были картинки, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

За данное нарушение предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Поэтому прокурор города обратился в суд с заявлением и признании выявленной информации, запрещенной. Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил их в полном объеме.

В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

Напомним, что межрайонная Ханты-Мансийская прокуратура пресекла в интернете деятельность одного сайта. В интернета размещалось 17 объявление, в которых говорилось о фиктивной регистрации брака. Так за определенную сумму можно было воспользоваться такой услугой. За данное правонарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность. Районный суд удовлетворил иск прокурора, и информация о фиктивной регистрации была заблокирована.