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Погода в Югре на 10 сентября: прохладно и без дождя

Солнечно и осенняя прохлада
Дарья Корсун
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Погода в Югре на 10 сентября: прохладно и без дождя

Погода в Югре на 10 сентября: прохладно и без дождя

Фото: pixabay.com

Синоптики 10 сентября обещают, что в регионе будет преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура ночью +8,+13, днем +19,+24, местами +13,+18.

Ханты-Мансийск: облачно и без осадков. Днём +20, ночью +11. Ветер 4 м/с.

Сургут: облачно. Днём +19, ночью +8 и возможен дождь. Ветер 4 м/с.

Нижневартовск: облачно, местами солнечно. Днём + 14, ночью +. Ветер 4 м/с.

Нефтеюганск: малооблачно. Днём +20, ночью +9. Ветер 4 м/с.

Когалым: солнечно. Днём +18, ночью +8. Ветер 4 м/с.