В Ханты-Мансийске прошла акция «Детский телефон доверия рядом»

Фото: www.admhmansy.ru

Школьники Ханты-Мансийска приняли участие в акции «Детский телефон доверия рядом», которая прошли под девизом: «Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности ребёнка».

Проведение данного мероприятия в окружной столице уже стало традицией, а в этом году ещё и выполнением обязательного задания всероссийского конкурса «Города для детей.2020».

Первый этап акции состоялся в мае текущего года, а второй - в первую неделю сентября. Мероприятия проводились преимущественно в дистанционной форме: школьники принимали участие в онлайн викторинах, конкурсах, презентациях творческих работ, изготовлении и демонстрации мотивационных видеороликов.

Стоит добавить, что наряду с общероссийским детским телефоном доверия: 8-800-2000-122, в Ханты-Мансийске действует служба экстренной психологической помощи, позвонить в которую можно по следующему номеру: 33-50-55.