В Нижневартовске завершается строительство Сквера Спортивной славы

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"

В Нижневартовске продолжается строительство Сквера Спортивной славы, который находится рядом с городским стадионом на улице 60 лет Октября.

Золотистый шар с именами местных выдающихся атлетов появился здесь ещё в 2002 году. С тех пор нижневартовские спортсмены продолжают стабильно показывать высокие результаты, более 100 тысяч жителей города регулярно занимаются физкультурой.

Новый сквер позволит увековечить ещё больше имён. Подрядная организация планирует не только добавить восемь «Звёздных деревьев», которые образуют собой «Аллею Славы», но и проложить новые прогулочные дорожки и смонтировать комплексное освещение.

Срок окончания строительных работ - конец сентября. Возведение общественного пространства ведётся в тесном взаимодействии со спортсменами Нижневартовска. По их инициативе проект сквера дополнился местом для закладки капсулы времени.