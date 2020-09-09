Руководитель частного охранного предприятия Нефтеюганска попался на крупной взятке Фото: pixabay.com

Суд Нефтеюганска вынес приговор начальнику частного охранного предприятия. Он признан виновным по пп. «б, в» ч.3 ст. 204 УК РФ «коммерческий подкуп».

Было установлено, что мужчина предложил деньги сотруднику отдела экономической безопасности, чтобы избежать штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об охране объектов нефтедобывающего предприятия.

Решив подыграть, проверяющий сделал вид, что согласен на взятку, а затем сообщил о лучившемся в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали 30 апреля, на следующий день после передачи денег. Общая сумма наличных составила 250 тысяч рублей.

В итоге мужчине назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также судом принято решение о конфискации тех самых 250 000 тысяч рублей в доход государства.