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В пансионате Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска открыли комнату отдыха. Сделано это было по многочисленным просьбам иногородних гостей. Теперь в учреждении созданы все условия для интересного времяпрепровождения пациентов.

В просторном помещении на первом этаже установили столы для игры в бильярд и настольный теннис. Любителей активного образа жизни ждут велотренажёр и палки для скандинавской ходьбы. Кроме того, здесь можно поиграть в дартс, лото, шашки и шахматы. Также в комнате организована удобная мягкая зона для общения, в которой планируется установить телевизор.

Однако не стоит забывать о мерах профилактики: масочный режим, гигиена рук и социальная дистанция остаются обязательными к выполнению.