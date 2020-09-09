В Сургуте сотрудница клининговой компании несколько месяцев обворовывала директора фирмы Фото: pixabay.com

В полицию Сургута обратился 56-летний директор одной из городских компаний. Он сообщил, что на протяжении нескольких месяцев из его кабинета пропадают деньги. Общая сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

Преступницей оказалась женщина, которая оказывала клининговые услуги для фирмы потерпевшего. Установить злоумышленницу удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения.

В отношении подозреваемой возбуждено административное дело по ст.7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Санкция данной статьи влечёт наложение штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Стоит отметить, что с начала года за совершение подобных деяний были привлечены 399 сургутян. Как правило, злоумышленники крадут мелкие товары из торговых центров, а также похищают деньги на рабочем месте.