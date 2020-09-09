Югорчанам рассказали о том, как надо правильно худеть Фото: pixabay.com

Ожирение определяют как «избыточное содержание жира в организме». Главная причина этого – большое потребление калорий, поступающих с пищей. Практически всё, что мы едим, обладает этой самой калорийностью.

Из основных источников энергии именно жиры включают наибольшее число калорий: 1 грамм белка и углеводов содержат по 4 ккал каждый, а 1 грамм жира - 9 ккал.

Отсюда несколько правил рационального питания:

Во-первых, чем меньше жиров в той пище, которую вы едите, тем легче худеть. Полностью отказываться от них тоже не стоит, однако лучше употреблять продукты с низким содержанием этого компонента.

Во-вторых, нужно научиться определять так называемые «скрытые жиры». Надписи «Обезжиренное» или «Диетическое» могут быть неправдой. Обращайте внимание на состав продукта, указанный на этикетке.

В-третьих, лучше постепенно снижать калорийность суточного рациона. Не надо героизма, для начала вполне достаточно уменьшить потребление ккал на 500-600, а затем - выйти на уровень 1500 ккал. Кроме того, питание должно быть регулярным, не менее 3-4 раз в день.

К сожалению, не существует ни волшебной таблетки, ни магической диеты для получения мгновенного результата. Резкое снижение веса, разумеется, возможно, однако оно чревато опасными для здоровья заболеваниями, а порой, после отмены ограничений, вес может даже увеличиться.