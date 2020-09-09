Юные шахматисты из Сургута примут участие в этапе Детского Кубка России «Маэстро - 2020»

Фото: департамент физической культуры и спорта Югры

Юные шахматисты Югры выехали в Новосибирск, чтобы принять участие в этапе Детского Кубка России «Маэстро - 2020».

В играх разрешается демонстрировать навыки мальчикам и девочкам до 9, 11 и 13 лет, а также юношам и девушкам до 15 лет. Регион представляют два юных шахматиста из Сургута: Анна Скворцова и Алексей Кабанов, выступающие в категории до 9 лет.

Соревнования проходят на стадионе «Спартак». Все участники обязаны соблюдают санитарно-эпидемиологические требования: носить маски и перчатки в игровой зоне, не использовать питьевой кулер, а на входе измерять температуру бесконтактными термометрами.

Кроме того, родители, сопровождающие, тренеры, зрители и все, кто не являются участниками соревнований, в здание не допускаются. Сыгравшие свои партии шахматисты незамедлительно покидают территорию.