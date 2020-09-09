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«Это рекорд»: югорчане отдали мошенникам свыше 900 тысяч рублей

По всем фактам возбуждены уголовные дела
Вера ЗенинаВера Зенина
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Югорчане отдали мошенникам свыше 900 тысяч рублей

Югорчане отдали мошенникам свыше 900 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 15 фактов мошенничества и краж, совершённых дистанционно, из-за чего жители региона лишились свыше 900 тысяч рублей.

Так, в окружной столице мошенники пообещали 65-летнему мужчине начислить на карту бонусы. Для этого лжесотрудники банка запросили реквизиты, которые им тут же предоставил доверчивый горожанин. Таким образом, мужчина лишился 20 тысяч рублей.

Ещё один случай произошёл в Нижневартовске, когда местная жительница увидела объявление о продаже труб. В ходе телефонного разговора продавец сообщил югорчанке реквизиты банковского счета, на который она перевела порядка 320 тысяч рублей. Товар женщина так и не получила.

Также на уловки мошенников попалась жительница Радужного. Ей позвонил якобы сотрудник банка и предложили установить на карту код защиты. Поверив собеседнику, югорчанка сообщила реквизиты, после чего со счёта списались около 30 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.