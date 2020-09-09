Глава Сургута Вадим Шувалов обеспокоен жалобами горожан о некачественной воде

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

Коммунальные службы Сургута продолжают отрабатывать заявки горожан, отметивших низкое качество водопроводной воды в своих квартирах. Информацию об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице во «ВКонтакте».

Вчера специалисты выезжали на проспект Мира, 16. Взятые пробы уже отправлены в лабораторию для исследования.

Схема работы такая: изначально качество проверяется на ЦТП, которое обеспечивает водой весь микрорайон, затем - на входе в дом и, наконец, в квартире. Разница химического состава помогает установить, где именно портятся показатели. После этого можно будет принимать соответствующие меры.

-Если вы испытываете проблемы с водопроводной водой, в первую очередь надо обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании. Если ничего не изменится, напишите мне в директ - каждую заявку передам специалистам. Будем работать, пока всех сургутян не обеспечат чистой водой, - дал указания Вадим Шувалов.