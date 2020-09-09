Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 сентября 2020 года увеличилось на 77 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Среда ознаменовалась для югорчан не самой хорошей новостью - ещё один житель погиб от COVID-19. Таким образом, общее число скончавшихся достигло 176.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 77 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 270. По месту инфицирования: установленные контакты - 73, уточняется - 4.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 15, с симптомами ОРВИ - 47, в бессимптомной форме заболевания - 15.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 20; Ханты-Мансийск - 18 и Нижневартовск - 10.

Далее идут: Нефтеюганский район - 7; Нягань, Октябрьский и Советский районы - 4.

Замыкают список: Когалым - 3; Сургутский район - 2; Радужный, Лангепас, Мегион и Березовский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 107 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 368.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 218 человека с COVID-19, с начала периода - 1 041 007. Выздоровевших - 6 409, за весь период - 856 458. Умерших - 142, с начала периода - 18 135.