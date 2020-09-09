Жители Покачей лидирую в рейтинге по оплате взносов за капитальный ремонт Фото: pixabay.com

В Югорском фонде посчитали, сколько взносов собрали жители округа на 1 августа. По результатам был составлен рейтинг, в основе которого лежат показатели за 2020 год, а также за весь период действия программы капремонта, то есть с 2014 года. Уже традиционно покачёвцы показывают высокие результаты.

За весь период действия программы собираемость взносов в Покачах - 94,74% или 217 миллионов рублей из начисленных 229. Это лучший показатель среди 22 муниципалитетов округа. Собираемость взносов горожанами в 2020 году - 94,90%, что составляет больше 22 миллионов из положенных 24.

Между тем работы по капремонту, запланированные в этом году, близки к завершению. В городе обновят шесть домов: отремонтируют крыши, системы электроснабжения, фасады, утеплят торцы зданий и многое другое.