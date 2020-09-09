ХК «Югра» уступил победу соперникам из Рязани

Фото: ХК "Югра"

ХК «Югра» потерпел поражение в игре против спортсменов из Рязани, итоговый счёт оказался 1:0. Соревнование проходило на территории соперников. Матч хозяева начали активно, но через пару минут наши спортсмены смогли выровнять ситуацию.

В первом периоде югорчане успешнее действовали на точке вбрасывания, что позволило им безопасно провести меньшинство для своих ворот . Однако соперник также отметился достойной игрой, несмотря на меньшее число хоккеиста на льду.

Во втором периоде статистический расклад сил изменился, но на счёте это не отразилось. В заключительном игровом отрезке югорчане больше хотели завершить матч в основное время, но осуществить этого не смогли, а из-за нарушения дисциплины и вовсе оказались в меньшинстве по окончанию встречи.

Судьба двух очков решилась в дополнительное время. Реализация большинства помогла «Рязани» заработать победу.

-Первые два периоды в исполнении нашей команды оставляли желать лучшего. В третьем периоде создавали неплохие моменты, но, к сожалению, только в большинстве. Сыграл закон хоккея: не забили мы, соперник работал, и в какой-то мере им эта работа помогла, и он выиграл игру. Ничего страшного, готовимся к следующей игре, это хоккей, - прокомментировал главный тренер команды Вадим Епанчинцев