Владислав Нигматулин приступил к выполнению полномочий в должности заместителя губернатора Югры Фото: pixabay.com

Владислав Нигматулин назначен на должность заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Соответствующее распоряжение об этом подписала действующий глава региона Наталья Комарова.

К выполнению своих полномочий он приступает с сегодняшнего дня. Чиновник будет курировать приоритетные проекты в сфере научно-технологического развития, в том числе с применением высоких биомедицинских технологий.

Владислав Нигматулин родился 10 июля 1974 года. В 1997 году окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, также прошёл подготовку в клинической ординатуре по курсу «Педиатрия».

Весь его трудовой путь связан с медициной. С 2013 года по сегодняшний день работал в должности заместителя директора департамента здравоохранения Югры.