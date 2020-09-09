Жителям Ханты-Мансийска рассказали о замене счётчиков электроэнергии Фото: pixabay.com

Если старый счётчик учёта электроэнергии неисправен или у него истёк межповерочный интервал, то его нужно заменить на более современный.

Информацию о его состоянии можно узнать, заглянув в паспорт прибора. Так, у однофазных счётчиков он составляет 16 лет, а у трёхфазных - десять. Также подобные сведения всегда есть в базе электросетевой компании.

Однако потребитель может и сам следить за состоянием прибора в своём личном кабинете. Если межповерочный срок истёк, то нужно написать заявление любым удобным способом: в абонентном отделе по адресу ул. Дзержинского, №21 (первый этаж, десятое окно), через личный кабинет или оставить обращение на сайте компании.

Специалисты быстро отреагируют на обращение и произведут замену. Новый «умный» прибор будет автоматически передавать показания без участия человека, а также позволит в режиме реального времени отслеживать потребление электроэнергии.

Согласно Федеральному закону №522-ФЗ от 27 декабря 2018 года, замена счётчика производится бесплатно.