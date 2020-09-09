В Сургуте продолжается акция «Шагаем для города»

Фото: www.admsurgut.ru

В Сургуте продлили акцию «Шагаем для города». Теперь все югорчане, неравнодушные к пешим прогулкам, могут помочь в достижении общей цели - пройти 5 тысяч километров.

На данный момент в мероприятии участвуют почти 800 человек, с начала старта им удалось преодолеть 80% пути.

-После запуска проекта мы расширили геолокацию с парка до целого города. Теперь шаги считаются по всем территориям. В сумме мы оцениваем результаты всех сургутян, - рассказал один из организаторов Павел Зыков.

Завершится городская акция концертом с одноимённым названием в парке «За Саймой».

Чтобы стать участником и выиграть призы, необходимо скачать специальное приложение «Горожанин». Оно суммирует шаги всех зарегистрировавшихся пользователей. Установить его можно по следующим ссылкам: : Google play и App Store